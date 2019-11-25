На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во втором чтении был вынесен на обсуждение законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются в размере 24,135 миллиарда манатов, а расходы - в 26,914 миллиарда манатов. Сумма социальных расходов составит 10,642 миллиарда манатов, что на 2,874 миллиарда манатов или на 37 процентов больше, чем в текущем году.

Вопросы, поднятые депутатами на пленарном заседании в связи с бюджетом, были изучены министерством финансов.

После обсуждений госбюджет был принят во втором чтении.