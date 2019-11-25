Несмотря на то, что AccessBank завершил третий квартал с убытком, ключевые показатели банка стабильно демонстрируют рост. К тому же, все больше вкладчиков стали доверять AccessBank-у. Менеджмент банка считает, что все идет по плану. Даже темпы оздоровления кредитного портфеля радуют руководство банка. Именно об этих и других планах подробно рассказала первый заместитель председателя правления AccessBank-a Евгения Гашикулина:

Г-жа Гашикулина, подводя итоги третьего квартала, банк в своем пресс-релизе отметил, что основные финансовые показатели продемонстрировали рост. Устраивают ли темпы роста руководство банка?

Для того, чтобы объективно ответить на данный вопрос, нам надо сравнить либо с аналогичным периодом прошлого года, либо с бизнес-планом. Если сравнить с бизнес-планом, то наши операционные показатели намного выше, чем мы предполагали. Так, депозитный портфель выше на 133 млн. манатов, чем планировалось, а кредитный портфель - на 35 млн. манатов. Если взглянуть на чисто финансовые индикаторы и сравнить их с прошлым годом, то процентные доходы по сравнению с 2018-ым годом выросли на 50%, тем самым превысив прогнозируемые цифры. Операционная прибыль до создания резервов почти в 2 раза выше прошлогоднего показателя, что соответствует плану. Исходя из этого можно сказать, что эффективность операционной деятельности банка соответствует нашим ожиданиям и планам.

В таком случае, с чем связаны убытки банка?

Ни для кого не секрет, что в результате девальвации маната, AccessBank, как и другие банки серьезно пострадал. Отсюда и возникли убытки. Большая часть клиентов банка - это представители малого, среднего и крупного бизнеса, которые являлись долларовыми заемщиками. Естественно, после девальвации большинство из них не были в состоянии погашать свои кредиты. И соответственно банк должен был создать резервы по потенциальным потерям по кредитам на достаточно внушительную сумму. За счет того капитала, который был на тот момент у банка, создать такие резервы было абсолютно нереально. Поэтому действующие кредиторы банка, среди которых известные международные финансовые институты, приняли решение конвертировать свои кредиты в капитал, тем самым увеличив уставный капитал примерно на 120 млн. манатов. Благодаря этому решению, все необходимые резервы по кредитам были созданы. Их размер был около 90 млн, и в отчетности банка они отразились в виде расходов по созданию резервов по потенциальным потерям по кредитам в феврале-апреле. Абсолютно логично, что за 2019-ый год банк не закроет эти убытки по расходам и чего в принципе и не планировалось. Согласно бизнес-плану, в год капитализации у банка будут убытки порядка 100 млн. манатов. Повторюсь, основным фактором, влияющим на финансовый результат были резервы по кредитам, которые мы уверены с течением времени будут уменьшаться за счет погашения этих кредитов. Мы активно и конструктивно работаем с данными клиентами, долги погашаются... в долгосрочной перспективе эти деньги вернутся в банк в виде прибыли, однако, это потребует времени. Также хочу отдельно отметить, что в будущем угрозы для капитала нет, так как все необходимые резервы созданы, и 2020-ый - это однозначно прибыльный год.

Вы отметили, что прогнозы менеджмента банка оправдывают себя и все идет по плану. Но на начало года не казалось акционерам, что прогнозы были слишком оптимистичны?

Такая серьезная капитализация банка была действительно непростым решением для наших акционеров. Но прогноз оправдывает себя, и на это влияют несколько факторов. Во-первых, активно развивается бизнес. Признаюсь, даже лучше, чем мы прогнозировали. С другой стороны, банку продолжают доверять и это доверие растет с каждым днем. Поэтому, мы с большим оптимизмом смотрим на 2020-ый год. Для этого в течение 2019-го года был заложен очень хороший фундамент. Я имею в виду реорганизацию бизнеса, риск-менеджмента, упрощение процессов и процедур по обслуживанию клиентов, централизация бэк-офисных операций и многое другое. Благодаря акционерам, мы могли себе позволить начать некоторые проекты, которые не сразу генерируют прибыль, однако, в 2020-2021 году они точно начнут приносить доход.

Давайте вновь вернемся к оздоровлению кредитного портфеля. Каков уровень "просрочки" на данный момент?

Внутри банка мы рассматриваем два портфеля - "старый" и "посткризисный". Начнем с позитивного. Уровень "просрочки" свыше 30 дней в "посткризисном" портфеле составляет всего 0.3%. Иными словами, речь идет об очень качественном портфеле. "Старый" портфель, пострадавший в результате девальвации, находится на той стадии, которая требует интенсивной работы для достижения позитивной динамики. Также хочется отметить, что на начало года уровень неработающих кредитов (просрочка свыше 90 дней) в совокупном портфеле составлял 25%, который целиком формировался за счет "старого" портфеля. По плану на конец года этот показатель снизится до 15%. Мы оптимистично настроены на этот счет. Кстати, текущий год запомнился некоторыми позитивными моментами в этом плане, что связано с внутренними и внешними факторами. Говоря о внешнем факторе, хочется подчеркнуть указ Президента "О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц", благодаря которому банк смог восстановить часть резервов, а заемщики улучшили свое финансовое положение. Хочу также коснуться внутреннего фактора. Так, благодаря системной работе с клиентами, гибкостью в принятии решений, возврат проблемных кредитов превысил наши ожидания.

А убытки банка как-то повлияли на отток депозитов?

Наоборот, мы наблюдаем положительную динамику. Интересным фактом является то, что банк начал расти еще до периода формальной капитализации. Вдобавок, на тот момент Фонд страхования вкладов объявил о том, что продлевает на год полную компенсацию вкладов. Наряду с этим, качество обслуживания AccessBank-a также сыграло в этом свою роль. Более 90% убытков были зарегистрированы в первом квартале текущего года. Несмотря на это, за последующие 6 месяцев депозитный портфель AccessBank-а продолжал расти. Это еще раз говорит о полном доверии наших клиентов AccessBank-у.

AccessBank позиционирует себя как друг бизнеса. Наряду с этим, глава банка Анар Гасанов отметил, что все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве финансового партнера. Интересно, что недавно глава государства на совещание с представителями экономического блока правительства отметил важность кредитования бизнеса. Этот призыв как-то повлияет на ваши планы и структуру кредитного портфеля соответственно?

Дело в том, что бизнес и агрокредитование заложено в "генах" AccessBank-a. Могу подтвердить сказанное цифрами - 95% портфеля приходится на долю бизнес кредитов. Призыв президента еще раз подтверждает то, что AccessBank идет правильным путем. То, на чем мы фокусируемся, - это активная потребность страны. Наши акционеры единогласно поддерживают этот фокус. Во многих странах малый бизнес является существенным катализатором для роста экономики. Мы видим свою роль не только в цифрах, но и осознаем свою социальную ответственность. На сегодняшний день свыше 50% рынка микрокредитования приходится на долю AccessBank-а. Наше видение заключается в том, что AccessBank продолжит сохранять свои лидерские позиции в этом сегменте за счет активной работы с микро и малым бизнесом, в том числе и в регионах. Думаю, дополнительным плюсом для нас является то что, примерно 65% роста портфеля генерируется в регионах.

На призыв президента откликнулся и регулятор, который ввел некоторые ограничения для потребительского кредитования. Иными словами, на рынке кредитования бизнеса завяжется конкуренция. Согласитесь, AccessBank придется трудно в условиях растущей конкуренции. Как банк планирует справиться с этим?

Во-первых, доля потребительского кредитования в структуре портфеля AccessBank-а не такая уж большая. Во-вторых, мы не выдаем розничные кредиты на такие длительные сроки, которые указаны в новых правилах Палаты по надзору над финансовыми рынками. AccessBank выдает потребительские кредиты максимум на 3 года. Помимо этого, у нас свои, причем, достаточно строгие требования к кредитной истории клиента. Надо признаться, что для нас потребительские кредиты - это часть комплексного подхода к обслуживанию физических лиц, и по отношению к депозитам они всегда будут являться дополнительным продуктом.

Что касается конкуренции, этот фактор всегда позитивно влияет на весь рынок в целом. В частности, от этого всегда выигрывают потребители. Здоровая конкуренция способствует тому, что рынок выйдет на иной, более качественный уровень. Мы уважаем все банки и не боимся конкуренции, потому что у нас есть четкий специализированный фокус и мы продолжим работать в этом направлении. AccessBank хочет существенно улучшить впечатления клиента от опыта работы с нами и для этого мы постоянно будем упрощать, облегчать процедуры и продукты, повышать качество обслуживания, развивать разные каналы коммуникации с потребителями. В целом, AccessBank намерен добиться того, чтобы клиенту было максимально комфортно работать с нами, он получал удовольствие от сотрудничества с AccessBank-ом. Банк должен быть не формальной, бюрократичной организацией для клиента, а местом, где его ждут партнеры, которые готовы всячески помочь. Это касается и бизнес, и ритейл сегментов.

Для того, чтобы добиться этих целей, требуется комплексный подход. Учитывая это, Наблюдательный Совет банка утвердил ряд стратегических задач, среди которых удержание лидерских позиций в сегменте микро и малого бизнеса; эффективное управление рисками; повышение операционной эффективности; инвестиции в сотрудников, чтобы обеспечить высокий уровень профессионализма и превосходное качество клиентского обслуживания.

Наши акционеры, которые являются международными финансовыми институтами, поставили перед нами задачу работать по концепции "triple bottom line" ("концепция тройного критерия"). То есть AccessBank выстраивает бизнес принимая в расчет не только финансовые показатели, но также социальные и экологические результаты. Исходя из этого, мы будем активно продвигать ответственное кредитование, продолжать работать над вовлечением все большей части населения в финансовый сектор, усилением позитивного влияния банка на окружающую среду.

Учитывая ваши амбициозные планы на следующий год, невозможно не спросить: планирует ли банк расширять филиальную сеть?

Мы пока не планируем расширять сеть обслуживания, но, возможно, мы будем обсуждать релокацию (изменения местонахождения) филиальной сети. Мы также будем работать над изменением концепта филиалов. Кроме того, банк активно работает над развитием всех дистанционных каналов. Перед AccessBank стоит задача продолжать инвестировать в развитие интернет и мобильного банкинга. Мы хотим существенно увеличить долю продаж через онлайн-каналы. Банк намерен усилить коммуникацию с клиентами, для чего планируется создание отдельных фокус-групп, проведение опросов среди клиентов, оценка степени удовлетворенности и пр. В планы AccessBank-а также входят расширение зон 24/7, автоматизация ключевых бизнес процессов, апгрейд мобильного и интернет бэнкинга, совершенствование продуктов и услуг.

Проектов у нас много, но цель у них одна - повышение удовлетворенности и лояльности клиента к нашему банку. Мы каждый день, на всех уровнях будем делать все от нас зависящее, чтобы клиент чувствовал нашу заботу, внимание и поддержку.