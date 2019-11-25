https://news.day.az/economy/1179161.html В Азербайджане утвержден критерий нуждаемости на 2020 г.
В Азербайджане утвержден критерий нуждаемости на 2020 г.
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был обсужден критерий нуждаемости на 2020 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно законопроекту, с целью назначения адресной, государственной, социальной помощи критерий нуждаемости на 2020 год установлен в размере 160 манатов.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.
Закон вступит в силу с первого января 2020 года.
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