Азербайджано-российские отношения входят в приоритеты с точки зрения макроэкономики, сказал эксперт-экономист, доктор экономических наук, заместитель директора русской экономической школы азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов на пресс-конференции, посвященной Азербайджано-российским отношениям, передает Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Мамедов отметил, что в условиях современной экономики мы наблюдаем сложные процессы, связанные с тем, что современная экономика, начиная с глобального кризиса 2007-2008 годов, переживает высоко волатильный период турбулентности.

"Мировые банки путем валютных эмиссий покрыли издержки кризиса, но его суть остаётся, и все это безусловно ставит все страны мира, в том числе и страны региона, перед новыми вызовами. Мы можем наблюдать существенную корректировку с точки зрения макроэкономической политики", - сказал эксперт, отметив, что значимость и приоритет регионального сотрудничества Азербайджана с Россией становится макроэкономическим трендом.

Это сотрудничество, по словам Мамедова, закономерно должно было сформироваться, так как правительства обеих стран адекватно оценивают вызовы в современной экономике и принимают рациональные решения.

"Несмотря на значительную валютно-сырьевую обеспеченность Азербайджана и на то, что азербайджано-российские отношения благодаря сырьевой ориентации нашего экспорта традиционно крепки, что доказывает существенный удельный вес России, мы понимаем тренды современной экономики, в условиях которой ориентация на сырье и валюту была бы недалёким мышлением. Поэтому под руководством Президента Ильхама Алиева в стране идёт диверсификация экономики и развитие нефтяного сектора", - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что реформы в Азербайджане показывают, насколько важно для страны сотрудничество с Россией, являющееся основным и безальтернативным приоритетом для развития ненефтяного сектора экономики.

"Глядя на страны, которые провели интеграционные экономические проекты с Евросоюзом, можно заметить, что по истечении лет в экономике этих государств все равно остаётся приоритетной ориентация на Россию и страны постсоветского пространства. Направление в сторону постсоветского пространства прагматично и находит свое отражение в результатах", - сказал эксперт.

Также Мамедов отметил, что визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой даст импульс к наращиванию двухстороннего сотрудничества, а также существенно увеличит возможности для взаимного товарооборота и выхода Азербайджана на опережающий темп.

Заявленный представителями правительства в ходе этого визита рост оборота до десяти миллиардов долларов выглядит реалистичным и должен быть целевым ориентиром, сказал Мамедов, отметив, что при этом необходима соответственная инвестиционная политика, развитие совместных инвестиций.

Касаясь вопроса наращивания взаимных инвестиций, эксперт проинформировал аудиторию о том, что на сегодняшний день объем инвестиций Азербайджана в Россию составляет примерно один миллиард долларов, а объем российских инвестиций в Азербайджан достигает около пяти миллиардов долларов.

Однако, отметил Мамедов, дело не в цифрах. На повестке дня стоит смена качества инвестиций, диверсификация их направления в несырьевой рынок, в который включена также и нефтепереработка, которая, по мнению эксперта, будет приоритетной отраслью в несырьевой экономике, так как ещё долго будет устойчивым трендом.

В плане образования культуры и человечного капитала мы также могли бы вывести отношения между двумя странами на опережающий уровень в регионе, подытожил Мамедов.