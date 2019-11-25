https://news.day.az/economy/1179223.html В Азербайджане продажа кормов для животных и птиц освобождена от НДС
В Азербайджане продажа кормов для животных и птиц освобождена от НДС
С 1 января 2020 года продажа кормов для животных и птиц на четыре года освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде сказал в ходе обсуждений поправок, предлагаемых в Налоговый кодекс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам главы комитета, в соответствии с проектом, обороты по продаже кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, будут освобождены от НДС с 1 января 2020 года на 4 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре