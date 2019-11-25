На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался размер прожиточного минимума, передает Day.Az.

В соответствии с законопроектом, прожиточный минимум по стране на 2020 год устанавливается в размере 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.

После обсуждений размер прожиточного минимума был утвержден во втором чтении.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.