https://news.day.az/economy/1179262.html В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума
В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался размер прожиточного минимума, передает Day.Az.
В соответствии с законопроектом, прожиточный минимум по стране на 2020 год устанавливается в размере 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.
После обсуждений размер прожиточного минимума был утвержден во втором чтении.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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