С учетом предложений депутатов в государственный бюджет на 2020 год внесен ряд поправок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он сообщил, что средства, предназначенные для политических партий, были увеличены на один миллион манатов и составили четыре миллиона манатов.

"Предлагается увеличение средств, предназначенных для общественных объединений, на 900 тысяч манатов и доведения до 5,5 миллиона манатов. Помимо этого, во исполнение распоряжения Президента Азербайджана, предлагается предусмотреть в госбюджете выделение средств в размере 600 тысяч манатов для расходов в связи с созданием Государственного историко-культурного заповедника Древний город Шамкир на территории Шамкирского района, Государственного историко-культурного заповедника Древний город Агсу на территории Агсуинского района. Также для 2020 года предлагается увеличить расходы Милли Меджлиса на 1,9 миллиона манатов", - сказал Шарифов.

Министр довел до сведения, что также есть изменения в дефиците и расходах государственного бюджета на следующий год. По его словам, Нахчыванская АР обратилась к правительству.

"Согласно обращению, увеличение потенциала доходов Нахчыванской АР на 19 миллионов манатов позволяет соответственно снизить на ту же сумму дотации, выделяемые АР", - сказал Самир Шарифов.

Он отметил, что предлагается направление сэкономленных 19 миллионов на покрытие дефицита госбюджета.

"При условии сохранения доходов и расходов бюджета Нахчыванской АР в размере 482 миллионов манатов, дотации, выделяемые АР из государственного бюджета, будут снижены на 4,9 процента. В результате этих поправок доходы и расходы сводного бюджета на следующий год составят 27,552 миллиарда и 29,488 миллиарда манатов соответственно. Дефицит сводного бюджета будет уменьшен на 19 миллионов и составит 1,936 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета останутся в заявленном размере, то есть 24,1345 миллиарда манатов, а расходы, уменьшившись на 19 миллионов манатов, составят 26,8947 миллиарда манатов. Соответственно дефицит госбюджета, снизившись на 19 миллиона, составит 1,786 миллиарда манатов", - подчеркнул Самир Шарифов.