Нефтедобыча приносит человечеству не только большую выгоду и ряд преимуществ, но также создает и ряд экологических рисков, сказал президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Об этом сообщает Trend с мероприятия, посвященного роли Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды, передает Day.Az.

"Минимизация данных рисков ставит перед обществом ряд важных задач", - заявил президент SOCAR

Он отметил, что в связи с этим, производители нефти и газа обязаны брать на себя важные обязательства по предотвращению загрязнения окружающей среды в производственном секторе.

"Говоря о программе комплексных мер по решению экологических проблем, осуществляемых за последние годы, стоит отметить, что SOCAR, опережая многие компании, достигла уровня стопроцентной утилизации в закрытой системе сточных вод - основных источников загрязнения окружающей среды в нефтегазодобывающих предприятиях", - сообщил Абдуллаев.

Он также подчеркнул, что SOCAR постоянно контролирует общее количество выбросов загрязняющих газов в атмосферу на своих предприятиях, проводя с этой целью соответствующий мониторинг.

"Коэффициент факельного сжигания топлива, принятого в мировой практике, составляет пять процентов, в то время как в 2018 году в Азербайджане данный коэффициент составил всего один процент. В текущем году эта цифра снизилась до 0,9 процента", - подытожил Ровнаг Абдуллаев.

Отметим, что 27 ноября в Баку проходит международная конференция, организованная компанией SOCAR. Темой данного мероприятия является роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды. В мероприятии принимают участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, заместитель министра энергетики Эльнур Султанов и другие.