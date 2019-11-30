Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта Южный газовый коридор (ЮГК), позволит продвинуть жизненно важные интересы Азербайджана.

Об этом сказал Trend директор подразделения углеводородов парижской ассоциации Observatoire Mediterraneеn de l'Energie (OME) Сохбет Карбуз, передает Day.Az.

Он напомнил, что концепция ЮГК была официально объявлена ​​Европейской комиссией в ее Втором стратегическом энергетическом обзоре 13 ноября 2008 года в качестве одного из приоритетных проектов для энергетической безопасности ЕС.

"Спустя 11 лет, с реализацией проектов TANAP, а также Трансадриатического трубопровода (TAP), мы, наконец видим конкретные плоды концепции ЮГК", - сказал эксперт.

Карбуз отметил, что объемы газа, которые будут транспортироваться по ЮГК, будут играть решающую роль для рынков в Юго-Восточной и Центральной Европе, поскольку, ЮГК обеспечит новый источник и маршрут поставок газа в страны региона, которые хотят диверсифицировать и укрепить безопасность поставок газа.

"Экспорт газа в Турцию через TANAP и в ЕС через TAP также позволит продвигать жизненно важные интересы Азербайджана, а именно, обеспечение доходов, проникновение на турецкий и европейский газовые рынки и диверсификацию экспортных маршрутов", - сказал он, отметив, что фактическая транспортировка газа через Транскаспийский газопровод , в сочетании с увеличением объемов из Азербайджана, еще больше повысит значимость этой концепции.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединится с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.