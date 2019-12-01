Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) откроет большие возможности для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и Европу.

Об этом заявил Trend профессор университета им. Йылдрыма Беязыта, ведущий турецкий эксперт Салих Йылмаз.

По мнению турецкого аналитика, вместе с тем, открытие TANAP укрепит энергетическую безопасность Турции.

"Для Турции проект интересен тем, что, во-первых, страна будет ежегодно получать шесть миллиардов кубометров газа с азербайджанского месторождения Шах Дениз-2, и, во-вторых, он обеспечит безопасность поставок. Реализация этого проекта, несомненно в интересах Европы, но в то же время, в дальнейшем, от подключения к газопроводу могут выиграть также и новые потенциальные поставщики на газовом рынке", - полагает эксперт.

По мнению турецкого профессора, TANAP послужит расширению экономического и политического сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Европейским Союзом.

"Считаю, что Азербайджан внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы за счет TANAP, и в целом ,"Южного газового коридора". Поэтому завершение строительства Трансанатолийского трубопровода - это историческое событие для Азербайджана, Турции и Европы", - сказал Салих Йылмаз.

Отметим, что церемония открытия достижения TANAP Европы состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.