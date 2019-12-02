В октябре текущего года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 33,715 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 177,354 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 153,487 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 23,867 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-октябре 2019 года вырос на 80,931 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,608 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,286 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 322,513 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.