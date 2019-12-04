Правительства Азербайджана и Турции намерены развить объем товарооборота между двумя странами. Об этом министр сельского хозяйства и леса Турции Бекир Пакдемирли сказал в ходе шестого заседания министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"У нас есть целевой объем торговли, установленный нашими двумя лидерами. Для достижения этой цели у нас есть все необходимое, и также, мы с моим уважаемым коллегой Инамом Керимовым последние полтора года упорно работаем над тем, чтобы увеличить наш товарооборот в области сельского хозяйства. Уже есть позитивные результаты", - сказал Пакдемирли.

Напомним, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-октябре 2019 года составил 1,608 миллиарда долларов, увеличившись на 80,931 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В октябре объем товарооборота составил 177,354 миллиона долларов.