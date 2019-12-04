В настоящее время отели в Азербайджане присваивают себе "звезды" на основании личных умозаключений. Поэтому некоторые гости жалуются на то, что услуги в отелях не соответствуют ценам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на II Генассамблее Ассоциаций отелей сказал президент Ассоциации Мартин Кляйнман.

По его словам, настало время официального присвоения отелям звезд в централизованном порядке.

"Иностранцы платят в 4-5-звездочных отелях, рассчитывая на услуги соответствующего уровня. Но зачастую качество услуг не соответствует ценам. Поэтому, мы хотим осуществить это в централизованном порядке, чтобы отели предоставляли услуги в соответствии со своими "звездами"", - сказал Кляйнман.

По мнению главы Ассоциации, произвольное присвоение "звезд" представляет опасность для туристической индустрии не только одного Баку, но и всего Азербайджана. "Недовольство клиентов проявляется в отрицательных отзывах о туристических услугах в стране. Если мы сможем успешно классифицировать отели, если им будет присвоено соответствующее количество "звезд", то турист будет получать услуги, подобные тем, что предоставляются в отелях развитых стран. А это будем нашим преимуществом", - подытожил Мартин Кляйнман.