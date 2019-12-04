Территория бывшего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Азернефтяг" в ближайшем времени будет включена в проект "Baku White City", передает Day.Az со ссылкой на госнефекомпанию SOCAR.

Отметим, что в конце XIX века в "Черном городе", на территории которого осуществляется проект "Baku White City", были демонтированы установки и чаны самого крупного нефтеперерабатывающего завода Российской империи - Азернефтяг.

Отметим, что в 2014 году НПЗ имени Гейдара Алиева был объединён с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом "Азернефтяг".

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева является единственным нефтедобывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе. На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиатопливо, дизельное топливо, мазут и нефтяной кокс.