5 декабря Кабмин Азербайджана внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин АР", утвержденные постановлением №500 от 17 ноября 2017 года.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Новый документ направлен на защиту местных производителей и потребителей. До конца 2021 года продлеваются спецпошлины на импорт птичьего мяса, яиц, плодоовощной продукции и соков из них, цемента, гипса, кирпичей, алчипана, кафеля и метлаха, что создает благоприятную рыночную среду для местных производителей перечисленной продукции.

В другой части документа говорится о сохранении цены на сливочное масло. С этой целью до конца 2021 года продлен нижний предел пошлины на импорт сливочного масла, который был введен в 2017 году.