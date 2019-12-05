Впервые на постсоветском пространстве с использованием сервиса доверенной третьей стороны (ДТС) на 25-й международной выставке "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" Bakutel-2019 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Министерством связи и информатизации Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на БС.

- Таким образом, Беларусь и Азербайджан не на словах, а на деле сделали уверенный шаг на пути электронной интеграции, - прокомментировали событие в НЦЭУ. - Сервис доверенной третьей стороны проверен на самом высоком государственном уровне. А это значит, что может с уверенностью внедряться во многие сферы внешнеэкономической деятельности.

Специалисты пояснили, что в век современных компьютерных технологий пространство и время больше не помеха для коммуникации - умные технологии стирают границы между странами, позволяют беспрепятственно общаться как на обывательском уровне, так и при реализации важных межгосударственных проектов.

- Для сокращения временных и финансовых затрат в общемировой практике делается ставка на электронное взаимодействие и удостоверение юридически значимых документов электронной цифровой подписью, - напомнили в НЦЭУ. - А для того чтобы проверить подлинность ЭЦП между иностранными государствами, был разработан сервис доверенной третьей стороны.

Технически процесс подписания выглядит так. Уполномоченный оператор ДТС в Беларуси, функции которого выполняет Национальный центр электронных услуг, получает подписанный документ, отправляет запрос оператору ДТС в Азербайджан для проверки достоверности электронной цифровой подписи. После подтверждения е-документ подписывается белорусской стороной и по защищенному каналу связи отправляется обратно. Там он проходит точно такую же процедуру.

Возможности сервиса доверенной третьей стороны демонстрируются в Баку на выставке Bakutel-2019, которая проходит с 3 по 6 декабря. Национальный стенд Республики Беларусь посетил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Министр связи и информатизации Константин Шульган представил ему экспозицию под общей концепцией "Беларусь - страна цифровых возможностей", на которой крупные ИT-компании демонстрируют свои достижения.