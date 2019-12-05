Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно решению, до 2021 года продлен срок действия специальных ставок таможенных пошлин, применяемых к импортируемому мясу птиц.

Иными словами, до 15 декабря 2019 года должна была применяться импортная таможенная пошлина в размере 1 доллар за 1 кг мяса кур, а с 15 декабря - таможенная пошлина в размере 15 процентов от его таможенной стоимости.

Согласно решению Кабмина, срок действия специальных ставок таможенных пошлин на импортируемое мясо птиц продлен до 2021 года. Другими словами, до 31 декабря 2021 года будет применяться стандартная импортная таможенная пошлина в размере 1 доллар за 1 кг мяса кур, а не пошлина в размере 15 процентов от его таможенной стоимости.