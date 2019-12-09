Общий объем депозитов в Азербайджане за октябрь 2019 года составил 23,413 миллиарда манатов, что на 6,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана.

Объем депозитов нефинансовых организаций увеличился на четыре процента по сравнению с октябрем 2018 года (11,8 миллиарда манатов), составив 12,898 миллиарда манатов. Общий объем депозитов юридических лиц в сентябре этого года достиг 14,602 миллиарда манатов.

Что касается депозитов физических лиц, то и здесь наблюдается рост - на пять процентов, до 8,81 миллиарда манатов.

По итогам октября 2019 года, депозиты в иностранной валюте составили 14,84 миллиарда манатов, увеличившись на 1,3 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Наблюдается значительный рост вкладов в национальной валюте, которые увеличились на 16,6 процента по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 8,576 миллиарда манатов.