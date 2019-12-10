Baker Hughes и НИПИ "Нефтегаз" SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов, используя существующие ресурсы SOCAR в Азербайджане, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker and Hughes, передает Day.Az.

Внедрив мировые стандарты производства, Baker Hughes и SOCAR позволят отечественным операторам получить доступ к крупным проектам внутри страны и по всему Каспийскому региону. Эта инициатива также принесет долгосрочные стратегические выгоды за счет содействия передаче знаний для расширения местных возможностей производства.

Отметим, что сегодня впервые в Азербайджане проходит конференция Energy Forward, организованная компанией Baker Hughes, на которой присутствуют технические эксперты со всего мира, для обсуждения основных тенденций, существенно влияющих на производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации, демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Отметим, что Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и многое другое.