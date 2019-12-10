В Азербайджане откроются еще три центра ASAN - Названы сроки
До конца декабря ожидается открытие трех центров ASAN, сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев в интервью журналистам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мехтиев отметил, что таким образом, до конца года количество центров ASAN достигнет девятнадцати.
"Поставленная перед нами задача состоит в том, чтобы за короткое время внедрить в регионах Азербайджана оперативное и прозрачное предоставление услуг населению", - сказал председатель.
Глава ведомства сказал, что введенный в эксплуатацию Шамахинский комплекс "Asan Həyat" предоставляет вспомогательные виды услуг, ориентированных на туристов.
"Таким образом, услугами центра смогут воспользоваться не только граждане Азербайджана, но и туристы", - подытожил Мехтиев.
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