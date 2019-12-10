Первопроходец люксового сегмента SUV - Lexus RX, представленный этой осенью, поднимает стандарты на новый уровень. Элегантный, динамичный экстерьер в сочетании с высокофункциональным интерьером, первые в мире новые системы безопасности BladeScan Type AHS и Lexus Safety System+, современные платформы подключения Apple CarPlay и Android Auto в сочетании с сенсорным экраном и сенсорной панелью делают новый RX еще более совершенной.

Экстерьер нового RX своим элегантным и динамичным внешним видом показывает новый стиль корпоративного дизайна. Характерная линия, начинающиеся от передней части автомобиля до кормы, придает внешнему виду RX стремительность и изящность.

Улучшения коснулись не только внешности, но и комфорта и динамичности вождения. Новый RX объединил в себе особенности флагманского купе LC и седана LS. Инженеры поработали над каждой деталью, улучшив жесткость кузова и системы подвески, также добавили новые амортизаторы и тормозную систему. Благодаря нововведениям получился автомобиль с точным и динамичным управлением, позволяющая водителю более комфортно чувствовать себя в автомобиле.

Главный инженер Lexus Takeaki Kato подчеркивает, что для повышения жесткости нового RX использовалась точечная лазерная сварка и увеличилось количество точек сварки. Жёстче стали и стабилизаторы поперечной устойчивости: они теперь полые, толщина увеличилась на 1 мм. Уменьшить крены позволяют новые амортизаторы. Система ESP дополнена функцией Active Cornering Assist, уменьшающей недостаточную поворачиваемость, когда водитель нажимает полный газ в середине поворота. При этом плавность хода улучшилась, уменьшены высокочастотные вибрации от микрорельефа дорожного полотна.

Новая инновационная адаптивная система дальнего света BladeScan AHS повышает безопасность движения. Она позволяет включать и выключать отдельные светодиоды, синхронно с вращающимися зеркалами внутри каждой фары, чтобы получить высокоточный контроль над рассеиванием света. Система использует камеру, установленную в верхней части автомобиля, чтобы анализировать свет, исходящий от автомобилей, находящихся спереди, и плавно освещать дорогу впереди, не ослепляя водителей впереди идущих и встречных автомобилей. Благодаря этой системе водители могут наслаждаться превосходной освещенностью дороги в темное время суток и комфортными условиями поездки без необходимости отвлекаться на переключение между режимами дальнего и ближнего света.

Система безопасности Lexus Safety System+ оснащена интеллектуальными камерами, которые отслеживают линии разметки на дороге. При смещении автомобиля с траектории система предупреждает водителя, проецируя на лобовое стекло визуальное предупреждение, звуковыми сигналами и вибрацией на рулевом колесе. Также, при соответствующей настройке система удержания полосы движения может плавно подруливать, возвращая автомобиль в свою полосу. Эти системы действуют совместно, помогая водителю сохранять концентрацию в долгих поездках, что упрощает управление автомобилем.

В новом RX установлен новый сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью тачпада на центральной консоли. Автомобиль также поддерживает современные платформы Apple CarPlay и Android Auto, которые повышают удобство и безопасность вождения. С их помощью водитель может соединить свой смартфон с мультимедийной системой машины, отдавать голосовые команды помощникам Apple Siri и Google Assistant, тем самым меньше отвлекаясь и сохраняя концентрацию внимания на дороге.

Инженеры Lexus, прислушиваясь к мнению владельцев своих автомобилей со всего мира, улучшают комфорт и безопасность своих клиентов, постоянно разрабатывая и повышая возможности автомобилей Lexus.

Обновленный Lexus RX можно уже заказать у "Lexus Баку", официального дилера "Lexus" в Азербайджане.