В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане в течение года поступило более 200 заявок от молодых предпринимателей.

Об этом сказал председатель Агентства Орхан Мамедов на первом форуме молодых предпринимателей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Касаясь характера обращений, Мамедов сообщил, что 60 процентов из них касалось оказания правовой помощи и консультационных услуг, 30 процентов - доступа к финансовым ресурсам, 10 процентов - защиты прав предпринимателей.

Как отметил глава Агентства, 30 процентов от общего числа заявок были поданы со стороны начинающих бизнесменов, 70 процентов - занимающихся действующим или развитым бизнесом.

Основные сферы деятельности молодых предпринимателей, по словам Мамедова, - сельское хозяйство, торговля и услуги.

Напомним, в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит первый форум молодых предпринимателей.