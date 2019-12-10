В Бакинском конгресс центре Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании между структурами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Со стороны Агентства МСБ документ был подписан председателем правления Орханом Мамедовым.

Со стороны Фонда молодежи документ был подписан исполнительным директором Фонда Фаридом Джафаровым.

Меморандум подписан в рамках Первого форума молодых предпринимателей в целях поддержки начинающих бизнесменов Азербайджана.

Напомним, в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит Первый форум молодых предпринимателей.