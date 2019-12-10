В связи с увеличением объема пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" закупило еще два пассажирских поезда компании "Stadler Rail Group", сообщила Trend глава пресс-службы ЗАО Натаван Байрамова, передает Day.Az.

Поезда будут двигаться по направлениям Баку-Пиршаги и Баку-Сумгайыт.

Введение одного из поездов в эксплуатацию ожидается в конце декабря, второго - в начале января.

Отметим, что поезда созданы в соответствии с последними технологиями и полностью отвечают всем современным стандартам.

"Сидячих мест в вагонах будет 371, девять из них первого класса, 62 - бизнес-класса и 307 стандартных мест", - отметила Натаван Байрамова.

Напомним, что до сегодняшнего дня в эксплуатации находилось семь поездов данного типа, производства компании Stadler Rail Group, теперь это количество составляет девять поездов.