https://news.day.az/economy/1184036.html Агентство МСБ будет сотрудничать с Общественным объединением Азербайджана
Агентство МСБ будет сотрудничать с Общественным объединением Азербайджана
В Бакинском конгресс-центре Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Общественное объединение Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между структурами, сообщает Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Со стороны Агентства МСБ документ был подписан председателем правления Орханом Мамедовым, с противной стороны - председателем Общественного объединения Халидом Йылдырымзаде.
Меморандум подписан в рамках Первого форума молодых предпринимателей в целях поддержки начинающих бизнесменов Азербайджана
Напомним, в Баку при поддержке Агентства по развитию МСБ проходит Первый форум молодых предпринимателей.
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