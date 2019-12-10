По маршруту Новороссийск-Баку-Новороссийск начинают курсировать поезда
С сегодняшнего дня начинается движение поездов по маршруту Новороссийск-Баку-Новороссийск.
Об этом сообщила Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова, передает Day.Az.
"Поезда будут отправляться каждые четыре дня, в пути они будут находиться в течение 31 часа", - отметила она.
"Поезд будет совершать остановки в Азербайджане на станциях Шабрань, Хачмаз и Сумгайыт", - добавила Байрамова.
Поезд прибудет в Баку сегодня в 02:15.
Напомним, что шесть вагонов, движущихся по направлению Новороссийск-Баку-Новороссийск, будут следовать в составе поезда из Ростова. Вагоны будут отцеплены и продолжат самостоятельное движение со станции "Кавказский" на Северо-Кавказской железной дороге.
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