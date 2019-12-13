AccessBank проводит кампанию "Последняя возможность года" по потребительским кредитам.

Для того, чтобы не упустить свою возможность, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-a или заказать кредит онлайн до 30 декабря. Согласно условиям кампании, клиенты смогут приобрести потребительские кредиты на сумму 30000 манатов сроком на 36 месяцев, под 16.5% и без комиссии. Возможности не ограничиваются этим! Так, потребительские кредиты до 15000 манатов выдаются без залога.

AccessBank радует всех своих клиентов при каждой возможности. Поэтому не упустите последнюю возможность года!

Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.