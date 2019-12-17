За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан вырос на 3,63 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 293,831 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, в ноябре 2019 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан вырос на 5,88 процента, составив 27,059 миллиона долларов.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт Турции в Азербайджан вырос на 9,13 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,429 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 24,76 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 157,499 миллиона долларов.