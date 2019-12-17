Доля частного сектора в ВВП Азербайджана достигла 84 процентов, в частном секторе работают 76 процентов занятого населения.

Об этом на международной конференции на тему "Привлечение частного сектора и обеспечение инвестиционной активности в выполнении целей устойчивого развития в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азербайджане" заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, сообщает Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время на долю частного сектора приходится 91,4 процента или 130 тысяч предприятий или организаций из 142 тысяч предприятий или организаций по всей стране: "В числе мер, связанных с диверсификацией экономики и ликвидацией зависимости от нефтяного фактора, сельское хозяйство занимает важное место. В этом году добавленная стоимость производства в ненефтяном секторе экономики выросла на 3,5 процента. 6,2 процента добавленной стоимости приходится именно на сельское хозяйство. Производство в сельском хозяйстве по фактическим ценам за январь-октябрь 2019 года составило 6,9 миллиарда манатов, из них на животноводство приходится 3,4 миллиарда манатов, а на растениеводство - 3,5 миллиарда манатов. За 10 месяцев 2019 года валовой продукт сельского хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 7,2 процента, в том числе производство продукции растениеводства - на 11,4 процента, продукции животноводства - на 3,2 процента".