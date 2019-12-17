С 2015 года заработная плата работников железнодорожного сектора в Азербайджане значительно выросла.

Об этом на пресс-конференции, проводимой в штабе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если в 2015 году средняя зарплата железнодорожников составляла 130 манатов, то сейчас она достигает 583 манатов", - сказал он.

По его словам, в железнодорожном секторе проводятся реформы, предпочтение отдается молодым кадрам.

Гурбанов отметил, что в этой сфере в Азербайджане работает до 20 тысяч человек.