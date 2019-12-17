Для соединения железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с Нахчываном на территории Турции должна быть проложена железнодорожная ветка протяженностью 280 км, на что потребуется около двух миллиардов долларов инвестиций.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ЗАО сказал, что до настоящего времени по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено 300 тысяч тонн грузов.

По его словам, сейчас продолжаются работы для интенсификации перевозок: "В настоящее время это направление активно используется российскими компаниями. Также идет работа с казахстанской стороной по дополнительным грузоперевозкам".

Что касается пассажироперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, то Гурбанов отметил, что испытательный прогон пассажирского поезда проведен, и после подписания соответствующих документов будет дан старт пассажироперевозкам.