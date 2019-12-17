Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.

При покупке до 16 января 2020 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит:

- Баку-Анталья-Баку - 169 евро

- Баку-Стамбул-Баку - 179 евро

- Баку-Анкара-Баку - 189 евро

- Баку-Алматы-Баку - 189 евро

- Баку-Тель-Авив-Баку - 229 евро

- Баку-Берлин-Баку - 269 евро

- Баку-Париж-Баку - 299 евро, рейсы до 29 января

- Баку-Милан-Баку - 289 евро

- Баку-Лондон-Баку - 389 евро

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).

Число авиабилетов по акции ограничено.

Периоды вылетов - с 15 января по 29 февраля 2020 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

За дополнительный информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте callcenter@azal.az, либо через форму обратной связи на сайте.