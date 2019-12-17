При участии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, соответствующих государственных структур и поддержке Азербайджанского государственного экономического университета для субъектов микро, малого и среднего бизнеса в режиме онлайн было организовано просветительское мероприятие на тему "Нововведения в связи с существующими механизмами поддержки в сфере самозанятости", - сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Представители Госслужбы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Агентства по развитию МСБ и ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" проинформировали участников о программе самозанятости и процедурах присоединения к ней, мерах государственной поддержки, осуществляемых для формирования семейного бюджета за счет устойчивых источников дохода, проектах, поддерживающих самозанятость.

В административном здании Агентства и офисах "Друг МСБ" были созданы организационные и технические возможности для комфортного участия предпринимателей в мероприятии.

Тренинг в режиме онлайн посетили около тысячи предпринимателей.

Мероприятие транслировалось со страницы Агентства на Facebook.