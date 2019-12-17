Херсонская областная государственная администрация и дочерняя компания SOCAR подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Trend во вторник Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Меморандум подписан председателем Херсонской облгосадминистрации Юрием Гусевым и главой SOCAR Energy Ukraine Эльчином Мамедовым.

После подписания меморандума Гусев пригласил предпринимателей Азербайджана инвестировать в Херсон, как в регион с огромным потенциалом для ведения бизнеса

Напомним, сегодня в Баку проходит азербайджанско-украинский бизнес форум. В форуме приняли участие главы обоих государств, представители министерств и прочих государственных учреждений Азербайджана и Украины