Сегодня в Баку проходит конференция на тему "Производство органических продуктов и их экспортный потенциал", организованная Ассоциацией производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конференция затрагивает такие темы, как создание органической карты Азербайджана, содействие узнаваемости национальных брендов на международном рынке, поддержка активного участия отечественных производителей органических продуктов на международном рынке, информирование физических и юридических лиц об экономическом потенциале производства экологически чистых продуктов, а также экспортные и инвестиционные возможности в области органического производства.

На конференции принимают участие руководитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев, а также представители различных организаций и объединений, задействованных в производстве органической продукции.