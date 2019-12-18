Перед каждой женщиной периодически встает проблема под названием "Мне нечего надеть". А в период предпраздничное суеты и подготовки к многочисленным вечеринкам и корпоративам, а также к Новогодней Ночи, эта проблема становится еще более актуальной.

Мультибрендовый бутик Maleone - безусловное решение этой сложной задачи. Однако здесь вы можете столкнуться с другой, правда, более приятной, задачей: выбрать из огромного разнообразия представленных брендов, коллекций и моделей что-то одно. Конечно, у каждого свой вкус, и кто-то захочет отдать предпочтение местным производителям, которые широко представлены в бутике, начиная от прекрасных коллекций основательниц бутика и авторов одноименной коллекции Maleone сестер Хадиджы Джамал и Нурай Джамал. Другие выберут из большого числа брендов из дизайнеров из Франции, Италии ОАЭ, Тайваня, России, Сербии, Германии, Великобритании, США, Ливана, а теперь еще и Бейрута и Австралии.

Но Maleone решила прийти на помощь своим покупательницам, и представить вам 10 великолепных платьев, в каждом из которых вы можете стать настоящей Королевой любого мероприятия.

Отметим, что большинство представленных моделей принадлежит новому бренду, представленному в мультибрендовом бутике Maleone - Misha Collection. Все модели бренда выполнены в изысканном вкусе и имеют уникальный стиль в сочетании с высоким качеством.

Итак, первое платье -

Misha Collection Bonnie Платье с Шипами

Элегантный крой платья отличается асимметричным вырезом горловины и открытым плечом, а дополняет дерзкий, но элегантный образ эффектный пояс. Золотые шипы, украшающие геометрически ассиметричный пояс, придают образу легкую неприступность, но ее смягчает цвет платья, а длина мини добавляет ему интриги.

Misha Collection Veroni Jersey Мини Платье Бордо

Это платье способно вскружить голову как его обладательнице, так и тем, кто увидит ее в ней. Оно удобное, так как выполнено из гладкого облегающего трикотажа. Но оно и соблазнительно - и по той же причине, и потому, что имеет вырезы возле плеч и ассиметричную линию подола. Роскошный цвет бордо сразу привлечет к вам внимание, а необычный фасон подчеркнет все достоинства вашей фигуры.

Misha Collection Teagan Мини Платье Фуксия

Платье-блейзер яркого цвета фуксии, выполненное из гладкого атласа, с традиционными лацканами. Острые детали смягчаются мягкой линией плеча и длинными рукавами, а манжеты с разрезами делают его удобным для вас. Удачное расположение деталей подчеркивает талию, смещая акцент с цвета на красоту вашей фигуры. Это платье идеально для новогодней вечеринки.

Misha Collection Ava Sequin Платье

Изящное и яркое золотое платье благодаря крою выглядит элегантно и мягко подчеркивает все ваши достоинства. Несмотря на длину мини, оно выглядит очень элегантно и одновременно празднично. В этом платье вы будете выглядеть великолепно, а умело подобранные аксессуары (здесь можно ограничиться их минимумом) однозначно сделают вас звездой любого праздничного мероприятия.

Maleone Платье с Цветочным Принтом

Платье от хозяев мультибрендового бутика и авторов одноименной коллекции Maleone. Цветок магнолии вдохновил дизайнера на создание потрясающего по красоте принта, вариация цветового решения которого подчеркнет вашу фигуру. Мягкая струящаяся ткань сделает ваши движения еще более плавными. Элегантное и скромное, это платье подчеркнет вашу сексуальность и прекрасно подойдет для корпоративной вечеринки.