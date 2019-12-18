За январь-ноябрь 2019 года предприятия в сфере информации и связи Азербайджана оказали услуги на 1,964 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, из них 72,8 процента - услуги населению.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная стоимость услуг в сфере информации и связи увеличилась на 15,9 процента, 82,4 процента дохода пришлось на долю частного сектора.

Из доходов от услуг 41,5 процента или 815,2 миллиона манатов сформировались за счет доходов в сфере мобильной связи.