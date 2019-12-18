https://news.day.az/economy/1186758.html Названы доходы операторов мобильной связи Азербайджана
Названы доходы операторов мобильной связи Азербайджана
За январь-ноябрь 2019 года предприятия в сфере информации и связи Азербайджана оказали услуги на 1,964 миллиарда манатов.
Как передает Day.Az, из них 72,8 процента - услуги населению.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная стоимость услуг в сфере информации и связи увеличилась на 15,9 процента, 82,4 процента дохода пришлось на долю частного сектора.
Из доходов от услуг 41,5 процента или 815,2 миллиона манатов сформировались за счет доходов в сфере мобильной связи.
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