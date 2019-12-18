18 декабря на заседании правительства Болгарии были одобрены проекты двухсторонних соглашений о регулировании трудовой миграции с Азербайджаном. Проекты станут основой для ведения переговоров, связанных с регулированием права на работу для граждан нашей страны в Болгарии, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

Соглашения станут инструментом для удовлетворения потребностей бизнеса в рабочей силе в условиях экономического роста, повышенного спроса на рабочую силу и снижения безработицы в Болгарии.

В документах предвидится, что граждане Азербайджана будут пользоваться в Болгарии одинаковыми с болгарскими гражданами трудовыми правами и обязанностями.

На сегодняшний день подобные соглашения Болгария уже подписала с Молдовой и Грузией, ведутся переговоры о подписании соглашений с Украиной и Беларусью.