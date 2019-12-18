В январе-ноябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 30,688 миллиарда долларов, что на 8,76 процента больше показателя одиннадцати месяцев прошлого года, передает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет государственного таможенного комитета (ГТК).

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 18,303 миллиарда долларов США, обеспечив рост в годовом исчислении на 2,14 процента.

Тем не менее, удельный вес экспорта уменьшился на 3,86 процентного пункта, до 59,64 процентов от объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-ноябрь 2019 года составил 12,384 миллиарда долларов США, значительно увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 20,29 процента.

Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота, соответственно, увеличился на 3,86 процентных пункта - до 40,35 процента от общего объема.

Сальдо во внешнеторговом обороте сократилось на 28,8 процента, но, тем не менее, осталось положительным и составило 5,918 миллиарда долларов США

Официальный курс на 18 декабря составляет 1,7 AZN/USD.