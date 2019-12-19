В ходе своей итоговой пресс-конференции губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о результатах недавнего делового визита астраханской делегации в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на "Астраханскую область".

Глава региона провёл серию переговоров с представителями органов власти республики, ознакомился с ходом строительства Астраханского делового центра в Баку. В ходе встреч достигнут ряд договорённостей, в том числе о возможности увеличения частоты полётов прямого рейса из Астрахани в Баку.

Напомним, в мае этого года между этими двумя городами было возобновлено авиасообщение. Перевозчиком выступила компания "Азербайджанские авиалинии". Самолёт летает дважды в неделю, время в пути - один час.

"Мы рассчитываем, что к лету нам удастся увеличить количество рейсов до трёх-четырёх раз в неделю", - сказал губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что дополнительные рейсы по маршруту "Астрахань-Баку" будут востребованы, поскольку на данный момент загрузка действующего рейса составляет не менее 85%.

По мнению руководителя области, развитие авиасообщения даст возможность значительно нарастить экономические и гуманитарные связи между регионом и республикой. Губернатор также сообщил, что азербайджанская сторона рассмотрит возможность размещения заказов на строительство танкеров и сухогрузов на астраханских судоверфях. Кроме того, глава региона предложил бакинским коллегам реализовать совместный проект в культурной сфере в традициях опен-эйр постановок, которые ежегодно проходят в естественных декорациях астраханского кремля

"Мы предложили нашим театрам оперы и балета совместно организовать под открытым небом в Баку такое культурное событие. В целом, рассчитываем, что взаимодействие со всеми нашими прикаспийскими партнёрами и в сфере товарооборота, и в гуманитарной сфере будет только возрастать. Тем более, что впереди у нас Второй Каспийский экономический форум, к которому мы активно готовимся", - поделился планами глава Астраханской области.