Мировые цены на нефть в четверг слабо изменяются, сохраняясь в районе максимальных отметок с сентября, на статистике минэнерго США по запасам сырья в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05%, до 66,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,08%, до 60,8 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказывают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали немного большего снижения показателя - на 1,3 миллиона баррелей.

"Стоимость нефти как марки Brent, так и WTI находится наверху ценовых диапазонов, поэтому интересно посмотреть, как они будут держаться здесь", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).

Эксперт видит возможность повышения стоимости нефти WTI к отметке 61,5 доллара за баррель, однако "данный ценовой уровень может спровоцировать трейдеров к продажам".