В "ASAN xidmət " зарегистрированы 35 миллионов обращений граждан.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Trend с мероприятия, посвященного 35-миллионному обращению в данную структуру, передает Day.Az.

Это обращение было предпринято Зией Исламовым и Лейлой Исламовой в Бакинском центре "ASAN xidmət" № 5. Они воспользовались услугой регистрации брака, оказываемой министерством юстиции Азербайджана. Председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев преподнес семье Исламовых подарки.

Напомним, что в настоящее время имеется 16 центров "ASAN xidmət". Из них пять в столице Баку, другие - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки и Шамахе. Кроме того, в регионах через 10 передвижных автобусов "ASAN xidmət" и поезд "ASAN xidmət" гражданам предоставляются услуги в виде поездок.

Кроме того, в городе Баку функционируют 2 центра "ASAN Kommunal", оказывающих коммунальные услуги населению.