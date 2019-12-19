В январе-ноябре этого года объем денежных переводов между Россией и Азербайджаном составил 850 млн. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель правления ОАО "Банк ВТБ Азербайджан" Евгений Кирин.

По его словам, за отчетный период образовалось отрицательное сальдо примерно на 200 млн. долларов США.