Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал 9,72 млрд. кубометров газа, что на 26,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, стоимость экспортированного за отчетный период газа составила 2,05 млрд. долларов США, что в годовом выражении означает рост на 42%.

Отметим, упомянутые показатели опубликованы на основании данных SOCAR и Азербайджанской международной операционной компании (АМОК).