https://news.day.az/economy/1186924.html Азербайджан экспортировал газ на миллиарды долларов
Азербайджан экспортировал газ на миллиарды долларов
Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал 9,72 млрд. кубометров газа, что на 26,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, стоимость экспортированного за отчетный период газа составила 2,05 млрд. долларов США, что в годовом выражении означает рост на 42%.
Отметим, упомянутые показатели опубликованы на основании данных SOCAR и Азербайджанской международной операционной компании (АМОК).
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