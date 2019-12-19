Объем торгового оборота Азербайджана с США за январь-ноябрь этого года составил 738 774,29 тыс. долларов, что на 1 855,49 тыс. долларов или на 0,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Согласно расчетам, проведенным АПА на основании опубликованных Государственным таможенным комитетом показателей, за одиннадцать месяцев текущего года объем экспорта из Азербайджана в США составил 21 855,10 тыс. долларов, что на 242 279,66 тыс. долларов или в 12,1 раз меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает Day.Az.

Объем импорта составил 716 919,19 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 240 424,17 тыс. долларов или на 50,5%.

В результате образовалось отрицательное сальдо на 695 064,1 тыс. долларов, что на 482 703,83 тыс. долларов или в 3,3 раза больше в годовом выражении.