Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) обратилось к бизнесменам, занимающимся экспортом фундука.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по сообщению агентства, в соответствии с решением Комиссии Европейского союза (ЕС) № 2019/1793 от 22 октября 2019 года в законодательство ЕС был внесен ряд изменений, касающихся процедур импорта. Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности, экспортирующие продукцию в ЕС, должны зарегистрироваться в TRACES. Соответствующая поправка вступила в силу 14 декабря 2019 года.

Согласно другой поправке, Единый въездной документ, ранее выданный в бумажной форме на пограничные контрольно-пропускные пункты ЕС, был заменен Обобщающим въездным документом и должен подаваться только в электронном виде в систему TRACES.

Экспортеры могут зарегистрироваться в системе TRACES по адресу https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt. Пользователи, которые зарегистрированы в системе, также должны зарегистрировать свою компанию как "предприятие по производству не кормовых и пищевых продуктов". Соответствующие обследования будут утверждены АПБ через систему TRACES.

После утверждения предприятия должны заполнить документ CHED-D для экспорта и отправить его в систему.

Продукты не будут приняты в ЕС, если эти процедуры не выполняются. Для получения дополнительной информации о процедурах нужно обратиться к Сектору сертификации и контроля за импортом и экспортом Управления по продовольственной безопасности и региональных отделений АПБ.