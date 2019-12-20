Проект TANAP важен для всего региона и имеет важное экономическое значение для Азербайджана.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend экономист-эксперт Вугар Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, "Южный газовый коридор" означает для Азербайджана получение более 100 миллиардов долларов дохода.

Байрамов добавил, что это важно с точки зрения увеличения объема валюты, поступающей в страну и, в частности, валютных поступлений в энергосектора Азербайджана уже из нового источника: "В то же время реализация проекта этого газопровода укрепит позицию Азербайджана в регионе. Не следует забывать, что с экономической точки зрения Азербайджан основной партнер ЕС, а также России. 75% товарооборота ЕС на Южном Кавказе приходится на долю Азербайджана. Реализация проекта "Южный газовый коридор" также окажет положительное влияние на геополитическую и геоэкономическую позицию Азербайджана в регионе. Усиление позиций будет способствовать расширению возможностей влияния на региональные процессы".