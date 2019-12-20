С первого февраля 2019 года по сегодняшний день Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил ввоз контрабандных товаров на общую сумму 500 миллионов долларов.

Как сообщает Trend в пятницу с мероприятия, об этом председатель ГТК Сафар Мехтиев сказал на II Республиканском форуме участников внешней торговли, передает Day.Az.

По его словам, основную часть этих товаров составляют наркотические средства.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.