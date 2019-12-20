Со следующего года продукция, ввозимая в Азербайджан, будет проходить карантин.

Об этом, выступая на 2-м Республиканском форуме участников внешней торговли, сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что к продукции, импортируемой в Азербайджан, будет применяться импорто-карантинная система.

Тахмазли добавил, что будет проводиться оценка рисков по пищевой безопасности на единых пунктах в отношении животных, продукции растительного происхождения и других продовольственных товаров в непосредственной близости с таможенными контрольно-пропускными пунктами: "Это позволит обеспечить оперативный ввоз в страну продовольственных товаров с обеспечением безопасности и будет способствовать охране здоровья населения".