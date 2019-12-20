Закрытое акционерное общество (ЗАО) SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию еще четыре пункта продажи компримированного природного газа (КПГ или CNG - Compressed Natural Gas), в соответствии с планом развития топливозаправочной сети. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, передает Day.Az.

Учитывая, что КПГ (CNG) является самым экологически чистым, а также доступным и безопасным топливом на рынке, SOCAR активизирует свою деятельность по его продаже.

Отметим, что новые пункты находятся в Хазарском районе, на 70-ом километре трассы Баку-Сальян, а также на 28-ом километре трассы Баку-Губа и в Хатаинском районе.

Таким образом, с открытием новых автозаправочных пунктов, число пунктов продажи КПГ(CNG) компании SOCAR достигло девяти.

В соответствии с планом развития, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 12 пунктов КПГ и таким образом расширить сеть до 21 пункта.

Розничная цена на КПГ (CNG) составляет 0,45 маната за кубический метр, что приблизительно эквивалентно одному литру бензина. По сравнению с бензином Аi-92, данное топливо дает возможность сэкономить 135 манатов на каждые три тысячи метров. Для автомобилей, работающих на бензине Ai-95, данная экономия составляет 315 манатов.

Сравнивая другие виды топлива, природный газ выделяет на 70-90 процентов меньше азота, на 60-70 процентов - оксида углерода и на 20-30 процентов - углекислого газа.

При сжигании природного газа не образуются выбросы оксида сера, что, в свою очередь, предотвращает износ металлических поверхностей двигателя.

Таким образом, качество топлива позволяет продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания.

В сообщении также отмечается, что дефицита КПГ (CNG) в будущем не ожидается из-за увеличения добычи газа в стране с 2018 года.

CNG - это сжатый до давления 200 бар природный газ, на 95 процентов состоящий из метана.

КПГ (CNG) соответствует экологическому стандарту Евро-6, расходуется на 20 процентов экономичнее, чем сжиженный природный газ (СПГ).

КПГ(CNG) используется в общественном транспорте в Азербайджане с 2015 года, а с 2018 года продается в розницу через сеть автозаправочных станций (АЗС). Одним из основных пользователей КПГ (CNG) в Азербайджане является компания ООО BakuBus.

КПГ (CNG) реализуется на АЗС по следующим адресам:

1. Сабунчинский район, поселок Забрат, правая сторона дороги Сабунчу - Забрат;

2. Сабунчинский район, юго-западная часть Сабунчинского кольца (у Олимпийского стадиона);

3. Хатаинский район, проспект Бабека, квартал 2315 (возле бывшего авторынка);

4. На правой стороне внешней кольцевой дороги, к северу от автосалона, расположенного на территории "Ганлы Гёль" Ясамальского района;

5. Заправка на терминале, расположенного на дороге Зых-Говсан;

6. АЗС в юго-западной части дорожной развязки Мярдакан-Гала в Хазарском районе;

7. АЗС на правой стороне дорожной развязки Гаджигабул-Астара, на 70-м километре трассы Баку-Сальян;

8. АЗС На 28-ом километре дороги Баку-Губа, у поселка Джейранбатан;

9. АЗС на проспекте Нобеля в Хатаинском районе.